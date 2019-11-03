Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину из-за несогласия с политикой президента Владимира Зеленского.

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину из-за несогласия с политикой президента Владимира Зеленского. Уехать из Киева россиянин пообещал несколько месяцев назад."У меня в комментариях слюной захлебывались: Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал", - написал Бабченко в Facebook.Аркадий Бабченко "поблагодарил" Евгения Киселева за то, что тот "смог удержаться и не раскрыть" его местонахождение. Киселев рассказал об этом в программе "Кисельные берега", а позднее появилось уточнее, что Бабченко выбрал для проживания Эстонию или Финляндию.Скандал, связанный с Аркадием Бабченко, произошел на Украине 29 мая 2018 года. СМИ и власти Украины сообщили, что Бабченко был застрелен на лестничной клетке его дома в Киеве. Через сутки глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью операции украинских спецслужб.