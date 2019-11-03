Актриса отдыхает с мужем на Мальдивах, откуда и выставляет фото в свой Инстаграм. Но подписчики всерьез встревожены, многие пишут, что папину дочку стало не узнать.

Актриса отдыхает с мужем на Мальдивах, откуда и выставляет фото в свой Инстаграм. Но подписчики всерьез встревожены, многие пишут, что "папину дочку" стало не узнать.Актриса Мирослава Карпович после завершения съемок "Папиных дочек" шесть лет назад активно продолжает заниматься своей карьерой. Девушка много работает, выходит на сцену в театре "Луны", а также увлекается плаванием.Карпович признается, что очень любит этот вид спорта – она может проплыть 3000 метров за одно посещение бассейна, а посещает она его пять раз в неделю, если нет гастролей."Плаваю полтора часа, по расстоянию иногда превышаю 3000 м, смотря с какой скоростью гоняю. Это без ласт, всяких досточек, кружков, моторчиков и остановок!", – похвасталась знаменитость.Сейчас звезда вместе с мужем улетела в отпуск на Мальдивы. Актриса заявила подписчикам своего Инстаграм, что просто влюбилась в океан и готова плавать в любую погоду – даже если идет дождь."Там всегда тепло, даже когда пасмурно и дождливо, в дождик купаться особая романтика. По воде прыгают бриллиантовые капли и теплая вода окутывает вас с ног до головы... Просто бомбический ассортимент живности под водой. Ты просто опускаешь голову в воду и так можно целый день, как Жак Ив Кусто, посвящать себя водным глубинам", – пишет Карпович.20 Окт 2019 в 3:58 PDTОднако фолловеры актрисы всерьез обеспокоены внешнем видом звезды. Многие отмечают, что она изменилась до неузнаваемости – сильно похудела и выглядит изнеможденной.