В одном из отелей швейцарского города Цюрих найден мертвым парикмахер звездного нападающего Ювентуса Криштиану Роналду по имени Рикардо Маркес Феррейра. Его тело было обнаружено горничной отеля в субботу, второго ноября.

В одном из отелей швейцарского города Цюрих найден мертвым парикмахер звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по имени Рикардо Маркес Феррейра. Его тело было обнаружено горничной отеля в субботу, второго ноября.Когда сотрудница отеля пришла делать уборку номера, то на кровати она и обнаружила залитый кровью труп, сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Mundo Deportivo. На теле имеются признаки ножевых ранений. В номере пахло алкоголем.Полиция инициировала расследование происшествия и уже выясняет обстоятельства гибели Феррейры.