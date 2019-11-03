На традиционной воскресной службе в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима.

На традиционной воскресной службе в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима.Накануне стало известно, что архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II заявил о признании неканонической церкви Украины (ПЦУ). В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что после этого РПЦ прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви. "Уже в ближайшее воскресенье имя архиепископа будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви и не станет упоминаться во время совершения богослужения", — отметил Иларион. Ранее из диптихов было удалено имя Константинопольского патриарха.Разрыв с Иеронимом автоматически означает отказ от благословения паломников на посещение святынь на территории Афинской епархии. Обычно верующие во время паломнических поездок в Грецию посещали Благовещенский кафедральный собор в центре Афин для поклонения мощам священномученика патриарха Григория V и преподобномученицы Филофеи, погибших от рук османов. Однако по-прежнему благословляется посещение паломниками афинского Ареопага — места проповеди апостола Павла, поскольку он находится не в церковном владении, а вместе с Акрополем является музейной территорией.