На Курилах завершился пилотный тур для японских туристов. Они посетили острова Кунашир и Итуруп и осмотрели ряд местных достопримечательностей. Отдельно отметили высокий уровень организации тура.

На Курилах завершился "пилотный тур" для японских туристов. Они посетили острова Кунашир и Итуруп и осмотрели ряд местных достопримечательностей. Отдельно отметили высокий уровень организации тура.Это, кстати, лишь первый проект из пяти направлений — в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных островах, о которой договорились Москва и Токио. Помимо туризма, сотрудничать будут в сфере ветроэнергетики, разведения морепродуктов, выращивания тепличных овощей и переработке отходов, напоминает телеканал "Россия 24".