Члена экипажа танкера Залив Америка, погибшего при хлопке газа, будут искать водолазы.

Члена экипажа танкера "Залив Америка", погибшего при хлопке газа, будут искать водолазы. Они уже прибыли в Находку, пишет РИА Новости, но сильный ветер пока не позволят водолазной группе начать погружение.ЧП произошло в субботу. Три моряка погибли при хлопке газовоздушной смеси в одном из танков. Судно получило серьезные повреждения и отбуксировано к причалу.Возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности.