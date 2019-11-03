Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, чтобы их не передали на воспитание в семью ливийских беженцев, возвращается в Россию.

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, чтобы их не передали на воспитание в семью ливийских беженцев, возвращается в Россию.В 2012 году Лисов, проживавший в Хабаровске, попросил убежища для себя, жены и дочери в Швеции. После переезда родились еще двое дочерей. Глава семьи работал на стройках вахтовым методом и дома бывал редко. В 2017 году жену Лисова госпитализировали с острой формой шизофрении. А троих девочек передали на воспитание семье мусульман-беженцев из Ливана. Отцу разрешили навещать детей один раз в неделю, а условием для передачи дочерей стала легализация в стране, развод с женой, устройство на постоянную работу. Во время одного из визитов Лисов выкрал детей и на пароме перебрался в Польшу. Вылететь в Москву он не успел — власти Швеции передали информацию о похищении детей пограничным и таможенным службам.Лисов просил убежища в Польше, однако получил отказ. Так как возвращаться в Швецию он не намерен, то был выбран вариант возвращения на родину, в Россию. Сегодня днем Лисов и трое детей вылетели в Москву из варшавского аэропорта. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что власти региона пообещали помочь семье с обустройством.