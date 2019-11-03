Пожарные спасли кота из огненного плена. Питомец не пострадал, но был очень напуган

В Александровском районе накануне произошел пожар в дачном доме товарищества «Берёзка».Спустя считанные минуты спасатели уже работали на месте происшествия. Горела внутренняя отделка комнаты, чердак, лестничный марш. Было очень сильное задымление. Разведка газодымозащитной службы показала, что людей в доме нет. Они успели самостоятельно покинуть помещение.Но зато в одной из комнат огнеборцы нашли перепуганного кота. Животное успело надышаться угарным газом. Его вынесли на улицу, где он еще долго приходил в себя. Дом прилично поврежден, площадь горения составила около 15 кв. метров, но восстановлению еще подлежит.(Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)