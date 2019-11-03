Занятия со школьниками прошли на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»

Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги «Юношеской автомобильной школы» г. Владимира продолжают проводить с юными жителями региона мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Накануне практические занятия прошли в Камешковском и Киржачском районах.Учитывая возраст ребят, используемые подростками средства передвижения, педагоги «Юношеской автомобильной школы» совместно с сотрудниками полиции разработали программу занятий, состоящую из практической и теоретической частей.В ходе мероприятий ребята выполняли различные задания, изучали правила передвижения на велосипеде, правила поведения на улицах и дорогах города, а также решали сложные дорожные задачи, которые встречаются на пути у всех участников дорожного движения. Мальчишки и девчонки справились с заданиями и вопросами практически без ошибок.Демонстрационные занятия позволили ребятам узнать много важного и полезного. Дети не просто послушали лекции, а активно включились в процесс обучения, закрепили полученные знания практикой.В завершении мероприятия всем юным участникам дорожного движения были вручены памятные подарки, а отделение ГИБДД и педагоги «Юношеской автомобильной школы» договорились о дальнейшем сотрудничестве, потому как такие познавательные занятия позволяют лучше сформировать у детей культуру поведения на дороге.