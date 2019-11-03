Настоящим патриотом и принципиальным несгибаемым человеком назвал Евгения Примакова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Настоящим патриотом и принципиальным несгибаемым человеком назвал Евгения Примакова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".29 октября в Москве, напротив здания МИД РФ, открыли памятник выдающемуся дипломату, ученому и политику."Примаков – это глыба. Патриот — не квасной, а настоящий патриот, не кричащий, а делающий. И человек принципиальный, с несгибаемым стержнем. Собственно, это те же основные критерии, на которые ориентируется сам президент", — сказал Песков.В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что памятник всегда будет напоминать служащим ведомства, что Примаков "заложил основы современной внешней политики Российской Федерации во второй половине 90-х". "И мы стараемся под руководством президента Путина их бережно хранить и, главное, воплощать в жизнь", — добавил министр.