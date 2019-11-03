Президент США Дональд Трамп недолюбливает украинское руководство. Об этом сообщил один из помощников американского лидера.

Президент США Дональд Трамп недолюбливает украинское руководство.Об этом сообщил один из помощников американского лидера.По словам экс-сотрудника Белого дома, чиновники пыталисьзаставить Трампа оказать поддержку Украине и ее главе Владимиру Зеленскому. ПрезидентСША на уговоры не поддался.Дональд Трамп уверен, что власти Незалежной вступили всговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года. "Он обвинял[украинские власти] в том, что они каким-то образом работали с кампаниейКлинтон. Были обвинения, что они могли ему навредить. Он просто ненавиделУкраину", – цитирует бывшего сотрудника администрации американского президента TheWashington Post.Инсайдер также отметил, что причиной такого негатива кУкраине может быть восприятие президентом США различных теорий заговора. Рядсоветников пытались переубедитьНапомним, американский президент не впервые недружелюбновысказывается по отношению к Украине. Например, в 2017 году перед встречей с ПетромПорошенко, который тогда стоялво главе государства, назвалНезалежную "ненастоящей страной". Лидер США отметил, что ее территории всегда были частью России, а также сообщил, что государство "полностью коррумпировано".