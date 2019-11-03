Президент США Дональд Трамп недолюбливает украинское руководство.
Об этом сообщил один из помощников американского лидера.
Президент США Дональд Трамп недолюбливает украинское руководство.
Об этом сообщил один из помощников американского лидера.
По словам экс-сотрудника Белого дома, чиновники пытались
заставить Трампа оказать поддержку Украине и ее главе Владимиру Зеленскому. Президент
США на уговоры не поддался.
Дональд Трамп уверен, что власти Незалежной вступили в
сговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года. "Он обвинял
[украинские власти] в том, что они каким-то образом работали с кампанией
Клинтон. Были обвинения, что они могли ему навредить. Он просто ненавидел
Украину", – цитирует бывшего сотрудника администрации американского президента The
Washington Post.
Инсайдер также отметил, что причиной такого негатива к
Украине может быть восприятие президентом США различных теорий заговора. Ряд
советников пытались переубедить
Напомним, американский президент не впервые недружелюбно
высказывается по отношению к Украине. Например, в 2017 году перед встречей с Петром
Порошенко, который тогда стоял
во главе государства, назвал
Незалежную "ненастоящей страной". Лидер США отметил, что ее территории всегда были частью России, а также сообщил, что государство "полностью коррумпировано".