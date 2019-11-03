Камера наблюдения запечатлела момент столкновения автобуса, в салоне которого находились 25 человек, и легкового автомобиля. По данным полиции, водитель легковушки в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 3 ноября, на улице Трактовой в Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения.Водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением и на большой скорости врезался в автобус, в салоне которого находились 25 пассажиров, после чего его машину выбросило с проезжей части.Единственным пострадавшим оказался пассажир, находившийся в салоне легковушки.Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, сообщают, что предполагаемый виновник аварии, протаранивший маршрутной транспортное средство, находился в состоянии алкогольного опьянения.Отметим, что накануне другой нетрезвый водитель устроил примечательное ДТП, врезавшись в памятник императору Александру III – таран в исполнении неадекватного автомобилиста попал на видео.