В соответствии с обнародованным постановлением японского правительства, за свой вклад в развитие отношений с Японией пятеро россиян удостоены ордена Восходящего солнца различных степеней.

В соответствии с обнародованным постановлением японского правительства, за свой вклад в развитие отношений с Японией пятеро россиян, в том числе, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев удостоены японского ордена Восходящего солнца различных степеней.Также высокие награды будут вручены директору Московского центра Карнеги Дмитрию Тренину, бывшему ректору Сахалинского государственного университета Борису Мисикову и руководителю группы "Химавари", которая является санкт-петербургским отделением филиала института Икэнобо в России и странах СНГ, Ольге Мальцевой, передает ТАСС.Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году и имеет восемь степеней. Со второй половины XX века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном, деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.