Идет проверка нескольких человек на причастность к убийству в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает Следком. Среди приоритетных версий — профессиональная деятельность убитого. Для большей оперативности дело передано в центральный аппарат ведомства.

Идет проверка нескольких человек на причастность к убийству в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает Следком. Среди приоритетных версий — профессиональная деятельность убитого. Для большей оперативности дело передано в центральный аппарат ведомства. Официальный представитель СКР Светлана Петренко добавила, что "следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию"."Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщает о допросе свидетеля убийства — мужчина во время стрельбы находился в автомобиле и не пострадал. Агентство цитирует родственника убитых — тела погибших Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых будут перевезены из Москвы в Ингушетию в воскресенье для захоронения по исламскому обычаю. Траурные мероприятия в связи с их гибелью проходят в Назрани. Погибшие братья будут похоронены на родовом кладбище.Начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиева и его брат Ахмед были убиты накануне вечером на улице Академика Анохина в Москве. Официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что неизвестный произвел в мужчин не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия.Ибрагим Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения — 12 января его машина была обстреляна по дороге из Чечни в Ингушетию. Ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался. Сам Эльджаркиев тогда не пострадал.