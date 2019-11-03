Российские спортсмены Валерий Самодай и Игорь Величко завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в Китае. Третье место турнира они оспаривали со своими соотечественниками Русланом Быкановым и Александром Лихолетовым.

Российские спортсмены Валерий Самодай и Игорь Величко завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в Китае. Третье место турнира они оспаривали со своими соотечественниками Русланом Быкановым и Александром Лихолетовым.Победитель в российском дерби был выявлен по итогам трех партий. Первый сет остался за Быкановым и Лихолетовым (21:16), однако последующие два выиграли уже Самодай и Величко – счет в партиях 22:20 и 15:8.