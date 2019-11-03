В воскресенье в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Синодальную грамоту.

В воскресенье в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства европейских религиозных организаций с Русской Церковью.Перед торжественной церемонией предстоятель РПЦ провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя, пишет РИА Новости.В грамоте сказано, что Архиепископия "отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата".