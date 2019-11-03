Российский союз туриндустрии (РСТ) просит не регулировать цены на размещение в отелях во время международных мероприятий. Ранее Минэкономразвития разработал план по регулированию цен на размещение в отелях во время международных мероприятий, исключая спортивные.

Российский союз туриндустрии (РСТ) просит не регулировать цены на размещение в отелях во время международных мероприятий. Ранее Минэкономразвития разработал план по регулированию цен на размещение в отелях во время международных мероприятий, исключая спортивные. Так, в период чемпионата Европы по футболу УЕФА летом 2020 года предлагается устанавливаются максимальные цены на различные категории номеров в гостиницах и хостелах разного класса. Цена самого дешевого койко-места хостела категории "без звезд" не может быть выше 1 тыс. руб. в сутки, а цена самого дорогого номера в гостинице 5* — 525 тыс. руб. Стандартные номера в гостиницах 3* будут стоить не более 15 тыс. руб. за сутки.Параллельно прорабатывается вопрос о госрегулировании цен на номера в отелях во время экономических форумов, фольклорных фестивалей, международных олимпиад школьников и других мероприятий.Позиция РСТ такова — искусственное регулирование цен нарушает права собственников и играет на руку недобросовестным конкурентам, сдающим жилье на "черном рынке". Союз предлагает просто перенести даты проведения неспортивных мероприятий на периоды "низкого сезона", когда поток туристов традиционно невысок. Соответствующее письмо направлено в министерство.