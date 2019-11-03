В Москве под председательством Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева состоялось заседание коллегии МВД России.

В Москве под председательством Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева состоялось заседание коллегии МВД России. Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи со всеми регионами. Участие в нем приняло и руководство УМВД России по Владимирской области.Участники коллегии обсудили, как улучшить работу по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.«Посредством интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз – мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70 %», – сообщил Владимир Колокольцев.Глава ведомства отметил, что за последние годы многое сделано для повышения результативности предупреждения и пресечения таких преступлений. Совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях. Создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников.«В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц», – подчеркнул Владимир Колокольцев.Важной задачей глава МВД России назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента.«Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография. Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид».Кроме того, было обращено внимание на важность разъяснительной работы среди населения и повышения уровня финансовой грамотности граждан. Сообщили в пресс-службе областной полиции.