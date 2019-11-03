Президент Сальвадора Найиб Букеле отказался признать легитимным переизбрание президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за систематических нарушений прав человека.

Президент Сальвадора Найиб Букеле отказался признать легитимным переизбрание президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за систематических нарушений прав человека. Правительство Сальвадора решило выдворить из страны всех членов дипломатического корпуса Венесуэлы, пишет РИА Новости.Дипломаты Венесуэлы обязаны покинуть Сальвадор в течение двух суток.С 21 января этого года в Венесуэле проходят массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Ряд западных стран признали временным главой страны главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.