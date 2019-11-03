Куда можно отправиться за новыми впечатлениями? Программа очень масштабна...

Куда можно отправиться за новыми впечатлениями? Программа очень масштабна...Во Владимире - интерактивные площадки и встречи с людьми культуры и искусства, всевозможные мастер классы, спектакли и концерты. Приглашают: Театр драмы и Кукольный театр, Областная филармония и Центр пропаганды ИЗО, Областная библиотека для детей и молодежи и Центр классической музыки, а также, Владимирские Палаты.Мероприятия настольно разнообразны – каждому есть, что выбрать для себя.Вечерние акции начинаются с 18.30 - 19 ч.В Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре, ждут на концерт колокольных звонов, Успенская трапезная церковь впервые презентует новое музейное пространство - Выставку открытого хранения мебели и концерт «Сказки арфы».В Гусь-Хрустальном Музей им.Мальцовых приглашает на необыкновенный концерт с участием молодых талантов и, мастер-классы по росписи муляжейА В Муромцево, в усадьбе Храповицкого, в гостях маэстро Михаил Трояновский с лекцией-концертом «О Науке и Музыке».