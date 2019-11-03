Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин был нокаутирован в 11-м раунде.

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин был нокаутирован в 11-м раунде.На протяжении боя Ковалеву непросто было найти бреши в обороне мексиканца. Альварес же наоборот действовал более слаженно и, начиная с четвертого раунда, стал наращивать преимущество и раз за разом обходить блок Ковалева.Кульминация всего поединка произошла в 11-м раунде, когда после серии пропущенных ударов Ковалев пропустил прямой удар в челюсть. После этого россиянин повалился на канаты и рефери зафиксировал победу мексиканского боксера.Canelo Alvarez knocks out Sergey Kovalev to win his 4th World Championship (Light Heavyweight).History has been made.#CaneloKovalev pic.twitter.com/QZZkVd3y7U— GIF Skull — Kickin It' Like Kevin Lee #UFC244 (@GIFSkull) November 3, 2019Ковалев лишился титула чемпиона мира. Теперь в его профессиональной карьере 34 победы (29 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения. Альварес же стал победителем в четвертой весовой категории, а в его активе 53 победы (35 – нокаутом), две ничьи и одно поражение.