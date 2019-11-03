Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал бронзовым призером первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Россиянин выиграл матч у американца Фабиано Каруаны. Турнир проходил в Норвегии.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал бронзовым призером первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Россиянин выиграл матч у американца Фабиано Каруаны. Турнир проходил в Норвегии.Матч за третье место соперники завершили по итогам третьей партии "короткого" рапида. Ее выиграл Непомнящий, праздновавший и итоговую победу над Каруаной. Итоговый счет – 12,5-5,5.Чемпионом мира стал американский гроссмейстер Уэсли Со, нанесший разгромное поражение действующему обладателю мировой шахматной короны норвежцу Магнусу Карслену. Со обыграл соперника со счетом 13,5-2,5.