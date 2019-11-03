Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина к расследованию совершенного накануне убийства начальника Центра Э МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата подключились криминалисты центрального аппарата СК.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина к расследованию совершенного накануне убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата подключились криминалисты центрального аппарата СК.Следственный комитет РФ квалифицировал преступление как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), и части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). Представитель СК пояснила, что в пункте "Ж" части 2 статьи 105 УК РФ речь идет об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, передает ТАСС. На причастность к совершению преступления оперативники проверяют девять человек.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать расследование уголовного дела о резонансном убийстве.Как сообщалось, в минувшую субботу, 2 ноября, неизвестным в Москве на улице Академика Анохина был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии майор полиции Ибрагим Эльджаркиев. Также жертвой нападавшего стал его брат.Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН, в 2016 году он возглавил Центр по противодействию экстремизму. Под руководством офицера были раскрыты десятки преступлений, изъяты из криминального оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности, напоминает РИА Новости.