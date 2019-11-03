Вера Брежнева не смогла сдерживать слезы на концерте Аллы Пугачевой. Певица призналась, что ей очень хотелось встать и обнять Примадонну.

Вера Брежнева не смогла сдерживать слезы на концерте Аллы Пугачевой. Певица призналась, что ей очень хотелось встать и обнять Примадонну.Бывшая солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева побывала на выступлении Аллы Пугачевой в Белоруссии. Она призналась, что Примадонна пробудила в ней столько эмоций, что слезы подступали на протяжении всего концерта.Брежнева призналась, что ей трудно описать словами, насколько сильно ее потряс выход на сцену Аллы Борисовны. Певица лишь отметила, что желает своей старшей коллеге огромного счастья и крепкого здоровья."Не могу посчитать количество раз за концерт, когда подступали слёзы… Этот голос в кодах нашего подсознания. Вызывает неописуемые эмоции из самой глубины", – пишет Брежнева в своем Инстаграм.По словам Веры, она рада, что смогла выбраться в Минск на концерт Пугачевой. Брежнева также выразила уверенность, что не она одна испытала такие сильные эмоции. По ее словам, во время шоу люди вставали, тянули руки к Алле Борисовне, благодарили."С самого начала концерта в конце песен вставали все люди и тянули руки, нам всем так хотелось ее обнять и поблагодарить", – отметила артистка.23 Сен 2019 в 8:03 PDTК слову, на концерте Аллы Борисовны появилась и балерина Анастасия Волочкова. Ради Пугачевой артистка согласилась встать на пуанты.