После расставания с артистом Александром Петровым звезда
редко появлялась на светских мероприятиях. Ирина Старшенбаум сосредоточилась на
карьере и поиске новой половинки.
После расставания с артистом Александром Петровым звезда
редко появлялась на светских мероприятиях. Ирина Старшенбаум сосредоточилась на
карьере и поиске новой половинки.
Артистка редко говорит о личной жизни. Знаменитость
старается не комментировать отношения с Александром Петровым, с которым недавно
рассталась. Сплетни, которые периодически появляются о ней в Сети, она тоже
игнорирует.
Между тем в рамках влога светской львицы Светланы Бондарчук Ирина
Старшенбаум обмолвилась, что ее сердце вновь несвободно. "Да, сейчас я
влюблена. Я всегда в любовной зависимости", – заявила артистка в эфире шоу "Света
вокруг света".
Вдаваться в подробности романа Старшенбаум не стала, однако
поведала, что только недавно научилась любить себя. "Это многих отталкивает,
потому что я внутренне сильная и характер у меня непростой. Извожу мужиков", —
сказала Ирина.
Артистка всегда нуждалась в сильном мужчине рядом, с которым
она могла бы почувствовать себя слабой. Также, по словам звезды, ее избранник
должен быть адекватным, творческим и из актерской среды.
25 Окт 2019 в 2:34 PDT
подчеркнула, что очень свободолюбива. Ей
как воздух необходимы встречи с друзьями, поэтому всецело
отдавать себя возлюбленному
она не может. При этом она обещает второй половинке не лезть не в свое дело.
"Могу дать большое свободное плавание: оно касается работы,
передвижений. Мы ведь в кино улетаем на месяц-полтора, кто знает, что там
делает мужчина", – отметила