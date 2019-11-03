После расставания с артистом Александром Петровым звезда редко появлялась на светских мероприятиях. Ирина Старшенбаум сосредоточилась на карьере и поиске новой половинки.

После расставания с артистом Александром Петровым звездаредко появлялась на светских мероприятиях. Ирина Старшенбаум сосредоточилась накарьере и поиске новой половинки.Артистка редко говорит о личной жизни. Знаменитостьстарается не комментировать отношения с Александром Петровым, с которым недавнорассталась. Сплетни, которые периодически появляются о ней в Сети, она тожеигнорирует.Между тем в рамках влога светской львицы Светланы Бондарчук ИринаСтаршенбаум обмолвилась, что ее сердце вновь несвободно. "Да, сейчас явлюблена. Я всегда в любовной зависимости", – заявила артистка в эфире шоу "Светавокруг света".Вдаваться в подробности романа Старшенбаум не стала, однакоповедала, что только недавно научилась любить себя. "Это многих отталкивает,потому что я внутренне сильная и характер у меня непростой. Извожу мужиков", —сказала Ирина.Артистка всегда нуждалась в сильном мужчине рядом, с которымона могла бы почувствовать себя слабой. Также, по словам звезды, ее избранникдолжен быть адекватным, творческим и из актерской среды.25 Окт 2019 в 2:34 PDTподчеркнула, что очень свободолюбива. Ейкак воздух необходимы встречи с друзьями, поэтому всецелоотдавать себя возлюбленномуона не может. При этом она обещает второй половинке не лезть не в свое дело."Могу дать большое свободное плавание: оно касается работы,передвижений. Мы ведь в кино улетаем на месяц-полтора, кто знает, что тамделает мужчина", – отметила