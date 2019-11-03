Следователям удалось отследить мобильные телефоны подозреваемых в подготовке и убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Следователям удалось отследить мобильные телефоны подозреваемых в подготовке и убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает телеканал "Россия 24".Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили накануне вечером на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы. Неизвестный произвел не менее 10 выстрелов и скрылся.К утру воскресенья удалось установить три мобильных номера, которые с большой долей вероятности использовавшихся при подготовке и совершении убийства. Идет проверка их владельцев.Ранее был задержан водитель мерседеса, на котором, как полагали следователи, скрылся преступник. Однако оказалось, что злоумышленники заранее изготовили клоны госномеров и владелец машины, находившийся в это время на представлении в цирке, к преступлению непричастен.Сейчас рассматривается несколько версий убийства, среди которых служебная деятельность, месть со стороны экстремистских групп Ингушетии, а также личные мотивы.Ибрагим Эльджаркиев уже становился объектом покушения. В январе его машина была обстреляна по дороге из Чечни в Ингушетию. Ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался. Сам Эльджаркиев тогда не пострадал.