На территории области ожидается усиление порывов ветра до 18 м/с

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 часов вечера во Владимире и на территории области ожидается усиление южного ветра, порывы до 18 м/с.Есть риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.(Фото: ГУ МЧС по Владимирской области)