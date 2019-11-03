За одно утро во Владимирской области сгорело два дома.

Утром пожарным поступило сообщение о возгорании дачного дома Меленковского района, в деревне Максимово,ул. Первомайская, д. 25. Спустя считанные минуты спасатели уже работали на месте происшествия. Пожар был полностью ликвидирован.Огонь распространился на 100 квадратных метров. К счастью, на момент пожара в доме никого не было. Пламя тушили 11 спасателей и 4 единиц техники. Пострадавших нетА в селе Ильинское Кольчугинского района вспыхнул частный жилой дом. Загорелась кровля, а дальше - огонь перекинулся на первый этаж дома. Огнём было охвачено порядка 48 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек. Пострадавших нет.(Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)