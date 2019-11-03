Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора

В магазинах Владимирской области изъяли более 700 килограммов некачественных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.В течение девяти месяцев специалисты ведомства провели две тысячи проверок. Они конфисковали 118 килограммов хлеба, 400 килограммов мяса и около 200 килограммов молочных изделий. Общая сумма штрафов, наложенных на предпринимателей, составляет 15,9 миллионов рублей.Специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 136 партий некачественных хлебобулочных изделий. Чаще всего хлеб убирали с прилавков из-за истекшего срока годности.