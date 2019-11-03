Роспотребнадзор изъял больше 700 килограммов некачественной продукции

По информации Роспотребнадзора за последние 9 месяцев было проведено более двух тысяч проверок. Сотрудникам службы удалось сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в области и расширить комплекс мер по защите прав потребителей. По результатам проверок суммы административных штрафов составили 15,9 миллиона рублей.Роспотребнадзор выявил и конфисковал 118 килограммов некачественного хлеба, около 200 кг молочной продукции и около 400 килограмм мяса. Основными причинами забраковки продуктов являлись продажа с истекшим сроком годности и продукция без маркировки.