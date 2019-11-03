Из цирка убежала, наверное, да, - после непродолжительной погони очевидцы заблокировали и поймали пони, ускользнувшего от хозяйки, и выскочившего на проезжую часть. Благодаря оперативным действиям вмешавшихся водителей, животное не пострадало.

Неравнодушные автомобилисты приняли участие в судьбе пони, сбежавшего от владельца в Магнитогорске. Один из участников импровизированной спасательной операции запечатлел происходящее на видео.Животное совершило побег и выскочило на проезжую часть. Несколько водителей достаточно оперативно сумели заблокировать "беглеца", прижав его к обочине. После этого один из мужчин поймал главного героя этого ролика.Судя по всему, через некоторое время пони был передан подоспевшей хозяйке.