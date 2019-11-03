В ночь на воскресенье, 3 ноября, в подмосковном Жуковском вспыхнул пожар в складском помещении. На момент прибытия к месту ЧП первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения пожара на все здание.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, в подмосковном Жуковском вспыхнул пожар в складском помещении. На момент прибытия к месту ЧП первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения пожара на все здание.Спустя некоторое время — в 5:53 по московскому времени — пожар был локализован на площади 1750 квадратных метров, передает ТАСС. В настоящее время тушение огня продолжается, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 59 человек личного состава и 16 единиц техники.