Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ее конфликт с ритуальной компанией разрешился. Подробностями она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ее конфликт с ритуальной компанией разрешился. Подробностями она поделилась на своей странице в "Инстаграм".Несколько дней назад в 75-м павильоне ВДНХ прошла выставка ритуальных услуг "Некрополь". Посетители обратили внимание, что на одной из надгробных плит была изображена звезда сериала "Интернов". Фотография камня быстро распространилась по Сети.В личном микроблоге артистка призналась, что пришла в шок от увиденного. Сильные переживания отразились на самочувствии звезды – она стала испытывать головные боли. Кристина Асмус заявила, что будет требовать от компании извинений и компенсации.Спустя сутки артистка сообщила, что конфликт был благополучно разрешен. Представители похоронной компании связались с адвокатом знаменитости Анатолием Кучереной и принесли устные и письменные извинения. Супруга Гарика Харламова отказалась от своих претензий, в том числе и от требования возместить моральный ущерб.2 Ноя 2019 в 4:29 PDT"Как бы обидно и нервно не было эти дни, я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации. Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни – ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать", – написала .