Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ее конфликт с ритуальной компанией разрешился. Подробностями она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ее конфликт с ритуальной компанией разрешился. Подробностями она поделилась на своей странице в "Инстаграм".
Несколько дней назад в 75-м павильоне ВДНХ прошла выставка ритуальных услуг "Некрополь". Посетители обратили внимание, что на одной из надгробных плит была изображена звезда сериала "Интернов". Фотография камня быстро распространилась по Сети.
В личном микроблоге артистка призналась, что пришла в шок от увиденного. Сильные переживания отразились на самочувствии звезды – она стала испытывать головные боли. Кристина Асмус заявила, что будет требовать от компании извинений и компенсации.
Спустя сутки артистка сообщила, что конфликт был благополучно разрешен. Представители похоронной компании связались с адвокатом знаменитости Анатолием Кучереной и принесли устные и письменные извинения. Супруга Гарика Харламова отказалась от своих претензий, в том числе и от требования возместить моральный ущерб.
2 Ноя 2019 в 4:29 PDT
"Как бы обидно и нервно не было эти дни, я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации. Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни – ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать", – написала .