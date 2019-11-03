Звезда шоу Давай поженимся! Первого канала высказалась по поводу женитьбы своего бывшего мужа. Роза Сябитова не скрывает, что экс-супруг ее поколачивал.

Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала высказалась поповоду женитьбы своего бывшего мужа. Роза Сябитова не скрывает, что экс-супругее поколачивал.О том, как сложилась судьба ее некогда второй половинки,телеведущая рассказала, отвечая на вопрос подписчицы в "Инстаграм". Экс-избранникРозы Сябитовой вновь пошел в ЗАГС."Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" – прокомментироваласвадьбу бывшего телесваха.Напомним, ранее Роза Сябитова рассказывала, что развелась сбывшим мужем Юрием Андреевым, так как тот поднимал на нее руку. "Я знала, чтоон избивал своих предыдущих женщин, но считала, со мной этого не будет – я жепсихолог. Тем более была влюблена и надеялась на силу любви", – вспоминалапосле звезда Первого канала.долго скрывала, как с ней обращаетсяизбранник-изувер. Юрий был крайне вспыльчив."Он бил меня на глазах всего дома. Людипроходили мимо. Если до этого он бил меня в квартире, и просто загнал в угол,где кулаками особо не помашешь, то на улице было полное раздолье… Когдаприехала скорая, меня спросили, буду ли я ложиться в больницу, ведь у менялегкое сотрясение мозга, а думала только о том, как срочно вставить зуб иубрать синяки…" – вспоминала телеведущая.Сейчас к замужеству не стремится. Теледивапостроила для себя и уже взрослых детей – сына Дениса и дочери Ксении – большой дом.Теперь знаменитость дает советы потенциальным невестам через личный микроблог.