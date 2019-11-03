Звезда шоу Давай поженимся! Первого канала высказалась по
поводу женитьбы своего бывшего мужа. Роза Сябитова не скрывает, что экс-супруг
ее поколачивал.
Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала высказалась по
поводу женитьбы своего бывшего мужа. Роза Сябитова не скрывает, что экс-супруг
ее поколачивал.
О том, как сложилась судьба ее некогда второй половинки,
телеведущая рассказала, отвечая на вопрос подписчицы в "Инстаграм". Экс-избранник
Розы Сябитовой вновь пошел в ЗАГС.
"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" – прокомментировала
свадьбу бывшего телесваха.
Напомним, ранее Роза Сябитова рассказывала, что развелась с
бывшим мужем Юрием Андреевым, так как тот поднимал на нее руку. "Я знала, что
он избивал своих предыдущих женщин, но считала, со мной этого не будет – я же
психолог. Тем более была влюблена и надеялась на силу любви", – вспоминала
после звезда Первого канала.
долго скрывала, как с ней обращается
избранник-изувер. Юрий был крайне вспыльчив.
"Он бил меня на глазах всего дома. Люди
проходили мимо. Если до этого он бил меня в квартире, и просто загнал в угол,
где кулаками особо не помашешь, то на улице было полное раздолье… Когда
приехала скорая, меня спросили, буду ли я ложиться в больницу, ведь у меня
легкое сотрясение мозга, а думала только о том, как срочно вставить зуб и
убрать синяки…" – вспоминала телеведущая.
Сейчас к замужеству не стремится. Теледива
построила для себя и уже взрослых детей – сына Дениса и дочери Ксении – большой дом.
Теперь знаменитость дает советы потенциальным невестам через личный микроблог.