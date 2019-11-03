Сувениры из Владимира, Суздаля и Мурома стали победителями.Во Владимирскую область едут три гран-при всероссийского конкурса.

Владимирские участники всероссийского конкурса «Туристический сувенир» выиграли три Гран-при в разных номинациях. Финал конкурса, в котором поучаствовали представители 44 регионов России, проходил 31 октября по 1 ноября в Саратове.Вот уже 5 лет Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» собирает мастеров из разных уголков нашей страны. Он учрежден в целях возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции. Проводится в два этапа – региональный отбор и всероссийский. Из Владимирской области на финал окружного туристического конкурса поехали 7 сувениров.Представители Владимира, Суздаля и Мурома покорили членов жюри и получили за это три колокольчика!Артель «Дядя Миша» получил специальный диплом «За креативный подход в продвижении региона с помощью сувенирной продукции для туристов». Также Владимирскую область представляли «АРТГОРОДА: Ваш город нашими глазами», «Дневник Путешествия» и «Книга Путешествия» Марии Майстровой из Мурома, детская игра «Ложки-вилки» от владимирского Музея ложки,«Сувенирная компания АРТЕЛЬ» из Суздаля с гравюрами на металле, а также пряничная раскраска «Нарисуй свой пряничный Владимир».(Фото: Дядя Миша. Делаем квестбук (и) сувениры)