Владимирское «Торпедо» провело заключительный домашний поединок 2019 года.

Владимирское «Торпедо» провело заключительный домашний поединок 2019 года в рамках первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Соперником черно-белой команды стали «Луки-Энергия» из Великих Лук.Победу команде принес нападающий Никита Андреев, забив сразу два гола в ворота противника. После этого успеха торпедовцы поднялись на третье место турнирной таблицы. Следующий матч пройдет на выезде. 9 ноября черно-белые будут играть в Коломне.