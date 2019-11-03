Великолепные концерты для гостей Ночи искусств.Фоторепортаж

Международная акция " Ночь искусств". К ней с каждым годом присоединяются всё больше городов и стран. Девиз 2019-ого года: " Искусство объединяет".Этим вечером по всей стране свои двери для посетителей распахнули музеи, галереи, другие учреждения культуры. Традиционно к международной акции присоединяется Государственный Владимиро- Суздальский музей-заповедник. Одна из главных площадок больших музейных торжеств- суздальский Спасо- Евфимиев монастырь. Одна из древнейших обителей Руси.Ночь искусств открыли великолепные голоса мужской хоровой капеллы "Благовест". Знаменитый коллектив выступает под сводами главного храма монастыря- Спасо- Преображенского собора.Великолепный концерт для гостей "Ночи искусств" проходит в Трапезной палате Спасо- Евфимиева монастыря.А в Успенской трапезной церкви 16-ого столетия презентовали новую экспозицию. Отныне посетители музея могут увидеть открытое хранение мебели конца 17-ого - начала 20-ого века.Ночь искусств во Владимирской областной филармонии. Второе отделение открывает Елена Милютина.Концерт "Музыка звёзд" : Баха, Чайковского, Моцарта, Свиридова и др. На сцене Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина и солисты - лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов. Исполняют "хиты" классической музыки.