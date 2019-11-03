К участникам акции - полицейским и юным владимирцам, присоединился уполномоченный по правам ребенка.

В регионе продолжается акция ГИБДД «Я хочу жить», направленная на привлечение внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Во Владимире к акции присоединился Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.В ходе проведения акции «Я хочу жить» дети вручили водителям свои письма-обращения, в которых призывали взрослых не садиться за руль в нетрезвом состоянии, соблюдать безопасную скорость, уважительно относиться к пешеходам, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах, быть внимательными во время управления автомобилем.Письма ребят, адресованные водителям, были разнообразны по манере и стилю, но объединяли их простые слова, в которых звучали детские переживания и эмоции. Ребята выразили своё отношение к проблеме безопасности дорожного движения, к тем, кто подвергает опасности их жизни, жизни их родных, близких и друзей.При проведении акции особое внимание было уделено водителям, перевозившим несовершеннолетних пассажиров, так как дети — будущее родного города, а забота об их безопасности — забота о будущем целых поколений.Участники акции пожелали всем здоровья и удачи, отметив, что письма, написанные детьми, заставят задуматься водителей о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.