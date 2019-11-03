Прическа Ольги Бузовой – фешен-катастрофа. Так считает
известный блогер Лена Миро.
Прическа Ольги Бузовой – фешен-катастрофа. Так считает
известный блогер Лена Миро.
По словам обозревательницы, окрашивание в технике "Омбре",
которое делают поющей телеведущей стилисты, уже
несколько лет как вышло из моды.
Якобы сочетание темных корней волос и осветленных кончиков – это неестественно,
некрасиво и странно.
Ольга, по мнению Лены, подхватила когда-то нелепый тренд и не может от него отказаться. Такие прически давно утратили актуальность.
"За темными корнями и светлыми концами волос стоит желание
упрямой курицы со слабыми волосами быть блондинкой несмотря ни на что. Бузова
много лет выжигала свои пуховые волосенки пергидролем и цепляла на них тяжелые
искусственные пряди, в результате чего на ее башке появились проплешины", -
заявила Лена Миро.
29 Сен 2019 в 1:11 PDT
Испортив шевелюру, стала бережнее относиться к
волосам. Знаменитость заменила жесткое окрашивание на наращенные пряди.
Лучше, по мнению Миро, не стало.
Напомним, ранее участник "Дома-2" Рустам Солнцев
тоже говорил, что у теледивы проблемы. Звезда теряет шевелюру. "У Ольги и
десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от
природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: лысая. Думаю, что
дело в генетике", – заявлял шоумен.