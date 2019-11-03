Прическа Ольги Бузовой – фешен-катастрофа. Так считает известный блогер Лена Миро.

Прическа Ольги Бузовой – фешен-катастрофа. Так считаетизвестный блогер Лена Миро.По словам обозревательницы, окрашивание в технике "Омбре",которое делают поющей телеведущей стилисты, уженесколько лет как вышло из моды.Якобы сочетание темных корней волос и осветленных кончиков – это неестественно,некрасиво и странно.Ольга, по мнению Лены, подхватила когда-то нелепый тренд и не может от него отказаться. Такие прически давно утратили актуальность."За темными корнями и светлыми концами волос стоит желаниеупрямой курицы со слабыми волосами быть блондинкой несмотря ни на что. Бузовамного лет выжигала свои пуховые волосенки пергидролем и цепляла на них тяжелыеискусственные пряди, в результате чего на ее башке появились проплешины", -заявила Лена Миро.29 Сен 2019 в 1:11 PDTИспортив шевелюру, стала бережнее относиться кволосам. Знаменитость заменила жесткое окрашивание на наращенные пряди.Лучше, по мнению Миро, не стало.Напомним, ранее участник "Дома-2" Рустам Солнцевтоже говорил, что у теледивы проблемы. Звезда теряет шевелюру. "У Ольги идесять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие отприроды, а сейчас их почти нет. Без дураков: лысая. Думаю, чтодело в генетике", – заявлял шоумен.