Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев потерпели поражение в финале парного разряда турнира категории Masters в Париже. Теннисный тандем из России встречался с хозяевами корта – Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев потерпели поражение в финале парного разряда турнира категории Masters в Париже. Теннисный тандем из России встречался с хозяевами корта – Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю.В отличие от россиян – второй и третьей ракеток России в одиночном разряде, французы выступают преимущественно в парах. Они имеют больше опыта выступлений в этой разновидности тенниса со своей спецификой.В итоге это и сыграло решающую роль в поражении россиян со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 4 минуты.Отметим, что для Маю этот титул стал 27-м в парном разряде, в то время как для Эрбера – 16-м.