Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской похвастался игрушками. Плюшевые зверята охраняют сон шестилетнего Саши Плющено.

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковскойпохвастался игрушками. Плюшевые зверята охраняют сон шестилетнего Саши Плющено.В личном "Инстаграм" мальчика, которого родители нежноназывают Гном Гномыч, появилось новое видео. В кадре Саша Плющенко демонстрирует самые ценные вещи – мягкие игрушки.Мальчик рассадил пушистых друзей вдоль изголовья кровати. У каждого зверька есть собственное место.Саша познакомил подписчиков микроблога с любимцами. Каждому он дал имена: Лунтик, Матроскин, Носик, Глазик, Бантик, Фифа,Волосатик и так далее. Плющенко-младший признался, что плющевые животныезащищают его, пока он спит."Спят любимые игрушки, и я с ними, а у ваших малышей естьлюбимые игрушки, с которыми они не расстаются?" – написала Яна Рудковская отлица сына.Напомним, пошел по стопам отца. Мальчиксерьезно занимается фигурным катанием и уже заработал первые медали.2 Ноя 2019 в 9:23 PDTзнает, что такоетяжелый труд. Саша ежедневно тренируется под предводительствомзнаменитого отца. А в следующем году нагрузка увеличится – он пойдет в первыйкласс. "В обычной школе рядом с академией, где он тренируется, но сосвободным посещением. Будет заниматься с репетирами еще дома в связи со сложнымграфиком тренировок", – говорила ранее Яна Рудковская.