Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской
похвастался игрушками. Плюшевые зверята охраняют сон шестилетнего Саши Плющено.
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской
похвастался игрушками. Плюшевые зверята охраняют сон шестилетнего Саши Плющено.
В личном "Инстаграм" мальчика, которого родители нежно
называют Гном Гномыч, появилось новое видео. В кадре Саша Плющенко демонстрирует самые ценные вещи – мягкие игрушки.
Мальчик рассадил пушистых друзей вдоль изголовья кровати. У каждого зверька есть собственное место.
Саша познакомил подписчиков микроблога с любимцами. Каждому он дал имена: Лунтик, Матроскин, Носик, Глазик, Бантик, Фифа,
Волосатик и так далее. Плющенко-младший признался, что плющевые животные
защищают его, пока он спит.
"Спят любимые игрушки, и я с ними, а у ваших малышей есть
любимые игрушки, с которыми они не расстаются?" – написала Яна Рудковская от
лица сына.
Напомним, пошел по стопам отца. Мальчик
серьезно занимается фигурным катанием и уже заработал первые медали.
2 Ноя 2019 в 9:23 PDT
знает, что такое
тяжелый труд. Саша ежедневно тренируется под предводительством
знаменитого отца. А в следующем году нагрузка увеличится – он пойдет в первый
класс. "В обычной школе рядом с академией, где он тренируется, но со
свободным посещением. Будет заниматься с репетирами еще дома в связи со сложным
графиком тренировок", – говорила ранее Яна Рудковская.