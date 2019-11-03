Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не испытывает разочарования после того, как на этапе Гран-при во французском Гренобле заняла вторую строчку. Она призналась, что занятые места для нее сейчас не являются главной мотивацией.

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не испытывает разочарования после того, как на этапе Гран-при во французском Гренобле заняла вторую строчку. Она призналась, что занятые места для нее сейчас не являются главной мотивацией."Для меня это вообще не разочарование. Мне уже говорят, чтобы я не расстраивалась, но с чего я должна расстраиваться? Я не понимаю. Место для меня сейчас вообще не стимул, — приводит слова Загитовой ТАСС. – Я каталась в удовольствие. И осталась очень рада тому, что здесь было много русских болельщиков. Они поддерживали всех, и меня тоже".Напомним, что по сумме короткой и произвольной программ Загитова получила от судей 216,06 балла. Первое место заняла россиянка Алена Косторная, результат которой составил 236,00 балла. Замкнула тройку американка Мэрайя Белл (212,89).