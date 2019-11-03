Российская спортсменка Алина Загитова не смогла взять первое место в Гренобле на этапе Гран-при. Ее обошла юная конкурентка.

Российская спортсменка Алина Загитова не смогла взять первое место в Гренобле на этапе Гран-при. Ее обошла юная конкурентка.Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась без золота на Гран-при во Франции. Ее обошла ее конкурентка из "штаба" Этери Тутберидзе -16-летняя Алена Косторная.Вчерашняя юниорка откатала свою программу безупречно, поразив судей и зрителей набором сложнейших элементов в фигурном катании. Косторная набрала 236 баллов и даже комментаторы по окончанию ее выступления не смогли скрыть восторгов – "здорово, просто классно", кричал голос за кадром.Алина между тем смогла набрать всего 216,06 балла. В итоге олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане стала второй – у нее серебро. На третьем месте расположилась американка Мэрайя Белл.2 Ноя 2019 в 10:37 PDTЭтери Тутберидзе поздравила своих воспитанниц на своей страничке в Инстаграм, не преминув напомнить, что несмотря на хорошие результаты, они должны не сбавлять оборотов и усиленно работать.