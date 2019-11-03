Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в воскресенье назвал ложными сообщения о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым.

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в воскресенье назвал ложными сообщения о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым.Как написал Тимошенко в Facebook, информация является "выдуманной от начала и до конца". Чиновник посетовал, что в очередной раз украинцы стали жертвой фейка, а "новости" при ходят из источников, не заслуживающих доверия.О схватке высокопоставленных украинских управленцев рассказал журналист Станислав Речинский с подтверждением от шеф-редактора издания "Левый Берег" Сони Кошкиной. Якобы, Богдану выбили зуб. Сам Богдан позднее иронично прокомментировал сообщение о драке и пообещал "выпить всю кровь" Баканову, пишет РИА Новости.