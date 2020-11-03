Чаще всего его не соблюдают в сфере здравоохранения.

Прокуратура Владимирской области систематически проводит проверки соблюдения закона при реализации нацпроектов, рассказывают в пресс-службе ведомства.Таким образом, в 2020 году выявлено 435 нарушений, из которых 40 – «Демография», 177 – «Здравоохранение», 51 – «Образование», 118 – «Жильё и городская среда», по 13 – «Экология» и «Безопасные и качественные дороги», 18 – «Культура», 3 – «Малое и среднее предпринимательство».Ведомством внесён один протест, 161 представление, направлено 29 исков в суд. К административной ответственности привлечён 41 человек. Возбуждено два уголовных дела. Оба в здравоохранении.Среди нарушений: несвоевременное размещение информации о закупке, опоздание с предоставлением проектно-сметной документации(ПСД), отсутствие обеспечения медикаментами, отсутствие лицензии на медицинские услуги, сроки исполнения контрактов, предоставление земли без необходимой инфраструктуры и многие другие.«Законность при реализации национальных проектов находится на постоянном контроле прокуратуры области», - подытожили в пресс-службе.