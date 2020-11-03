На пожаре в Суздальском районе погибла пенсионерка. Трагедия произошла в селе Кистыш. Узнав о пожаре, на место сразу прибыли огнеборцы. Они обнаружили, что дом горит практически полностью.

На пожаре в Суздальском районе погибла пенсионерка. Трагедия произошла в селе Кистыш. Узнав о пожаре, на место сразу прибыли огнеборцы. Они обнаружили, что дом горит практически полностью. Оказалось, что пожар поздно обнаружили. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня. На пепелище огнеборцы обнаружили тело 72-летней женщины. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области: Пожар был ликвидирован на