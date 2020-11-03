Открытие учреждения посетил глава региона Владимир Сипягин.

3 ноября в Арбузовском психоневрологическом интернате открыли Площадь учреждения – почти 5 000 квадратных метров.«Оно соответствует всем требованиям безопасности», - отметили в пресс-службе обладминистрации.В здании оборудовано более 50 жилых комнат, кабинеты для медиков, спортзал, столовая, библиотека, актовый зал, парикмахерская, интернет кафе, творческая и швейная мастерские.Построена прогулочная площадка и место для занятий спортом с травмобезопасным покрытием.Сегодня интернат посетил глава региона Владимир Сипягин, который вручил директору Елене Сергеевой сертификат на покупку микроавтобуса для перевозки маломобильных граждан.«Штат интерната увеличится почти вдвое – с 72 до 135 сотрудников, а это новые рабочие места для Собинки и района», - добавили в пресс-службе Белого дома.Благодаря нацпроекту «Демография» в ближайшие годы во Владимирской области построят ещё три социальных учреждения – в посёлке Гусевский, Киржаче и Юрьеве-Польском.