Проект планировки территории по 2-му этапу М-12 - от развязки на южный обход Владимира и до дороги на Гусь - пока не утвержден.

В рамках подготовки территории под строительство первого этапа трассы М-12 Госкомпания «Автодор» приступает к земельно-кадастровым работам.Документация по планировке территории этого пускового комплекса трассы утверждена. Он пройдет от дороги А-108 «Московское большое кольцо» в Подмосковье до 80 километра трассы во Владимирской области.· 3 этап с 116 по 224 километр, от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга»;· 4 этап с 224 по 347 километр во Владимирской и Нижегородской областях, от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов».Проект планировки территории по 2-му этапу М-12 - от развязки на южный обход Владимира и до дороги на Гусь - пока не утвержден.