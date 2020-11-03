Французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА рассматривает возможность полного переноса юбилейного чемпионата Европы — 2020 в Россию. Изначально планировалось, что турнир пройдет в 12 разных странах, но на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

2 ноября во французском издании Le Parisien появилась информация о возможном переносе чемпионата Европы по футболу — 2020 в Россию.Изначально 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года на 12 стадионах в 12 разных странах. Такое решение было принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как турнир приурочен к 60-летию первого розыгрыша.Тогда, в 1960 году, сборная СССР с капитаном Игорем Нетто и великим Львом Яшиным в воротах переиграла в финале Югославию и стала первой чемпионкой Европы.Впрочем, из-за распространения коронавирусной инфекции Евро-2020 не состоялся вовремя и был перенесен ровно на год с сохранением официального названия и списка стадионов, принимающих турнир.Однако прямо сейчас из-за второй волны распространения коронавирусной инфекции в Европе в УЕФА снова сомневаются в возможности реального проведения турнира в таком большом количестве стран.С одной стороны, вполне вероятно, что к лету ситуация в мире станет лучше, с другой, в тот период, когда должен был проводиться турнир, в футболе фактически действовал локдаун.По информации Le Parisien, главный футбольный орган Европы все это понимает и раздумывает над возможностью проведения турнира в России.Также журналисты сообщают, что весной Россия уже подавала заявку, в которой заверяла в своей готовности принять весь турнир, отмечая при этом низкий уровень заражений в стране.Сейчас, правда, в стране ситуация с распространением инфекции тоже не самая лучшая, однако к лету вторая волна все-таки сойдет на нет, а в рамках одной страны проводить соревнования будет проще и безопаснее.Кроме того, на счету России успешный опыт проведения чемпионата мира — 2018, а также готовая инфраструктура со всеми построенными к мундиалю аренами.При этом почти наверняка турнир пройдет если не при пустых трибунах, чего, конечно, никто не хочет, то с пониженной посещаемостью и, вероятно, без болельщиков из других стран.Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ-2018 есть. У нас все работает и ждет гостей, — прокомментировал ситуацию для Sport24 депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.— Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет. За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России.Стоит напомнить, что Россия в любом случае должна принять часть юбилейного Евро, поскольку в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе Зенита запланированы три матча групповой стадии и один четвертьфинал.По изначально утвержденному и действующему на данный момент расписанию в двух встречах в группе В сборная России примет Бельгию и Финляндию, а когда подопечные Станислава Черчесова отправятся в Копенгаген на встречу с Данией, на арене Санкт-Петербург встретятся между собой бельгийцы и финны.Интересно, что еще 16 октября The Sun писала о том, что как раз Санкт-Петербург может лишиться права проведения матчей Евро — и как раз из-за пандемии коронавируса. По информации издания, в УЕФА обсуждают возможное сокращение числа городов-хозяев, постепенно убеждаясь в том, что провести турнир в 12 странах нереально.В худшем варианте турнир сможет пройти в одной стране на четырех стадионах, а для команд-участниц по примеру НХЛ и НБА будут организованы специальные пузыри.При этом The Sun считает, что при решении о сокращении числа городов первыми лишатся права проведения турнира Санкт-Петербург, столица Азербайджана Баку и испанский Бильбао.Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. По плану оставить все как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11-ти, восьми, пяти или одной, — прокомментировал президент УЕФА Александр Чеферина для Movistar+ эти слухи.Кроме того, глава УЕФА заявил, что пока неизвестно, допустят ли зрителей на трибуны и, если да, то в каком количестве. При этом, напомним, сейчас Россия является одним из лидеров среди стран по количеству болельщиков, которых допускают на трибуны.