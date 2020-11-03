В конце 2019 года распоряжением департамента образования региона вечерней сменной школе №8 во Владимире запрещён приём выпускников коррекционных учебных заведений за счёт областного ..

В конце 2019 года распоряжением департамента образования региона вечерней сменной школе №8 во Владимире запрещён приём выпускников коррекционных учебных заведений за счёт областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой.Напомним, что законы РФ гарантируют право на образование вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.Директор школы не согласился с позицией департамента и подал иск в суд.В свою очередь, Людмила Романова указала на необходимость восстановления указанного права для инвалидов.В результате суд первой инстанции встал на сторону руководства школы. Дело остаётся на контроле уполномоченной по правам человека.